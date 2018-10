Torna a Bari la «Half Marathon», strade chiuse al traffico 

BARI - Ormai è la corsa più amata dai baresi. Si rinnova per domani, 28 ottobre, l’appuntamento con la «Bari San Nicola Half Marathon», giunta ormai alla sesta edizione e protagonista di un successo sempre più dilagante. Non c’è dubbio che, anche quest’anno, come puntualmente avvenuto in precedenza, saranno migliaia i baresi a presentarsi allo start, fissato alle ore 9,30 da Corso Vittorio Emanuele, proprio in prossimità di Piazza Libertà. D’altra parte, si tratta di un’esperienza coinvolgente sia sul piano sociale, sia su quello puramente visivo poiché in una mattinata di sport i runner diventano padroni delle zone più belle e rappresentative del capoluogo pugliese quali il centro città, il Lungomare, Bari Vecchia.

Nel 2017 la gara ha coinvolto 3.100 iscritti andando sold out e imponendosi così come l’evento agonistico di riferimento per Bari. Non a caso, già da diverse settimane si sono formati degli speciali running club, condotti in collaborazione fra le associazioni «FollowYourPassion» e «La fabbrica di corsa»: un’opportunità che ha coinvolto decine di corridori, entusiasti di impegnarsi in allenamenti di gruppo guidati da trainer professionisti.

La «Bari21», quest’anno vede Bridgestone (primo produttore al mondo di pneumatici e prodotti in gomma) come official main sponsor e title sponsor della «Bridgestone Bari Five», ovvero la corsa non competitiva di 5km, mentre le altre modalità di iscrizione prevedono una distanza di 10 km competitiva e non competitiva, così come la classica mezza maratona di 21 km, anche in tal caso suddivisa tra competitiva e non.

Tutti i percorsi sono pianeggianti, con lunghi tratti sul Lungomare, senza insidie rappresentate da altimetria, eccessiva presenza di curve o fondo stradale. Per assicurare maggior coinvolgimento ai runner in gara, è previsto un intrattenimento musicale lungo il percorso, in particolare nel Lungomare. L’evento è stato presentato ieri al Comune di Bari, alla presenza dell’assessore comunale allo sport, Pietro Petruzzelli, del presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto, nonché di Valeria Straneo, 42enne maratoneta originaria di Alessandria, che in carriera vanta un oro ai giochi del Mediterraneo, un argento ai mondiali ed uno agli Europei, nonché la partecipazione alle Olimpiadi di Rio De Janeiro (piazzandosi al 13esimo posto). L’atleta piemontese sarà in gara nella 21 km, unitamente ad altri nomi illustri, come ad esempio Giovanni Auciello.

«Eventi di tal genere sono particolarmente preziosi perché uniscono la professionalità di runner professionisti con la passione degli amatori - ha sottolineato Petruzzelli -. Bari sta confermando una città ricca di runners e sono convinto che anche domenica registreremo numeri straordinari sulla partecipazione alla mezza maratona».

«La San Nicola Half Marathon – ha aggiunto Giliberto – è una di quelle competizioni ideali per veicolare il messaggio del Coni che punta ad allargare il più possibile la base dello sport per tutti». «A Bari ormai mi sento a casa - ha detto Valeria Straneo -. Qui vengo accolta sempre con grande affetto e sono felice di partecipare ad una giornata di festa. Sul piano agonistico, la 21 chilometri sarà per me un ottimo banco di prova in vista della mezza maratona che correrò a Valencia il prossimo due dicembre».

Le strade chiuse al traffico per garantire la sicurezza - «Tre maratone» in una, per tre differenti percorsi a difficoltà crescenti a seconda dei partecipanti: da 21, 10 e 5 chilometri con percorsi che si intersecano.

Ecco allora che per consentire il corretto svolgimento della manifestazione podistica «Bari 21half Marathon» che si terrà domenica 28 ottobre, dalle ore 9.30, si seguiranno i seguenti percorsi.

Maratona km. 21,097: da piazza della Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, via A. Sordi, via XXIV Maggio, lung.re A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, corso Trieste, lung.re Di Cagno Abbrescia, lung.re A. Giovine, giro di boa in prossimità della via Pantaleo, lung.re A. Giovine, lung.re Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lung.re Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà;

Maratona km. 10: da piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, corso Cavour, via A. Sordi, via XXIV Maggio, lung.re A. Di Crollalanza, piazza A. Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via F. Filzi, lung.re Perotti, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza A. Diaz, lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà;

Maratona km. 5: da piazza Libertà, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re Imp. Augusto, piazzale C. Colombo, corso A. De Tullio, corso Vittorio Veneto, giro di boa in prossimità dell'intersezione con via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, piazza Massari, corso Vittorio Emanuele II, piazza Libertà.

I divieti di sosta con rimozione per il 28 ottobre: dalle ore 00.01 alle ore 12.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, su piazza Massari, ambo i lati, carreggiata con senso di marcia da via San Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II - dalle ore 00.01 alle ore 15.00 e, comunque, fino al termine della manifestazione, sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II ambo i lati, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Sparano; lato numerazione civica dispari, tratto compreso tra il civico 147 e via Lombardi (eccetto taxi). Piazza Massari, lato giardino, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia. Piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi). Piazza Gramsci carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi e lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi ed il civico 30.

I divieti di circolazione lungo il percorso: corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Sparano e piazzale IV Novembre; piazzale IV Novembre; lungomare Imperatore Augusto; piazzale Cristoforo Colombo; corso A. De Tullio; corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra corso A. De Tullio e via Brigata Regina; piazza Massari, carreggiata con senso di marcia tra corso Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele; corso Cavour, ambo le carreggiate, tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre; via A. Sordi; via XXIV Maggio; lungomare A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare; lungomare N. Sauro; piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare; lungomare Perotti; corso Trieste; lungomare Di Cagno Abbrescia; lungomare A. Giovine; sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione.



La circolazione sarà consentita (dalle ore 08.30 alle ore 13.00) sulle seguenti strade e piazze: piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi; lungomare Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.

Le deroghe Dalle ore 08.00 del giorno 25 ottobre 2018 alle ore 09.00 del giorno 29 ottobre 2018 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentita la circolazione all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della A.S.D. “Laguna Running”, con portata superiore a 3,5 tonnellate.