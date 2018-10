Nichi Vendola in ospedale per infarto: operato a Roma, è fuori pericolo

BARI - Nichi Vendola è stato colpito da un infarto. L'ex presidente della Regione Puglia è stato ricoverato d'urgenza lunedì scorso al Policlinico Gemelli a Roma, dopo aver accusato un malessere. Vendola si trova in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende il politico 60enne, originario di Terlizzi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per applicargli uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che non è in pericolo di vita. A riferirlo fonti di Sinistra Italiana-Leu.

I MESSAGGI DI SOLIDARIETÀ - «Nichi Vendola è una delle figure più importanti di tutta la storia politica pugliese e personalmente ho sempre apprezzato la grande passione che ha guidato il suo impegno politico. Oggi pomeriggio ci siamo presi un bello spavento, ma la cosa più importante è che non sia in pericolo di vita. E allora forza Nichi, guarisci presto, ti aspettiamo!». Così sulla sua pagina Facebook il deputato barese del PD, Alberto Losacco.