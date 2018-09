Vieste, blitz della polizia: arrestati presunti affiliati del clan Perna

FOGGIA - Presunti affiliati al clan facente capo al noto pregiudicato Girolamo Perna vengono arrestati in queste ore a Vieste, sul Gargano. L’operazione è condotta dalle squadre mobili di Foggia e Bari e dal Servizio centrale Operativo e coordinata dalla Dda di Bari. Eseguite numerose misure restrittive. I reati contestati sono l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), detenzione e porto di armi da sparo, reati aggravati dal contesto mafioso. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 presso la questura di Foggia alla presenza del questore Mario della Cioppa e del Procuratore aggiunto della Repubblica di Bari, coordinatore della Dda, Francesco Giannella.

LE CONGRATULAZIONI DI SALVINI - «Complimenti ai nostri uomini e donne in divisa, sempre in prima linea». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando la notizia dell’arresto di presunti affiliati al clan Perna in Puglia.