Tap, sindaco di Melendugno invita Conte: «Venga a visitare lo scempio del cantiere»

Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, rinnova l’invito al premier Conte a visitare in Salento le zone interessate dal cantiere del gasdotto Tap che approderà sulla spiaggia di San Foca, tra le proteste della comunità locale. «Venga a visitare - afferma Potì in una nota - i meravigliosi luoghi della zona di approdo della spiaggia di San Foca in questi giorni frequentati da migliaia di turisti, e lo scempio dell’area di cantiere finora attrezzata in località San Basilio».

Il Comune di Melendugno precisa che dopo essere stato ricevuto, i primi di agosto, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e aver discusso del gasdotto Tap e delle possibili strategie da attuare per evitarne la costruzione in seguito ad un’attenta valutazione delle criticità, Potì rinnova l'invito al premier a recarsi nelle zone interessate per visitare di persona la località dove dovrebbe sorgere l’opera e conoscere le comunità locali.

«Sarebbe l’occasione - rileva Potì - per parlare con le nostre comunità, con i sindaci e le associazioni che continuano ad opporsi a quest’opera inutile, dannosa e pericolosa. I nostri concittadini sono ospitali, accoglienti e civili. Sempre».

«Il presidente del Consiglio Conte - afferma Potì - sarà a Ceglie Messapica (Brindisi) il 7 settembre, l’8 settembre sarà in Fiera del Levante a Bari, e a seguire a Bisceglie (BT)». "Pertanto - prosegue - ribadiamo che è reiterato con convinzione e piacere l’invito a venire personalmente in Salento e visitare direttamente i meravigliosi luoghi della zona di approdo della spiaggia di San Foca in questi giorni frequentati da migliaia di turisti, lo scempio dell’area di cantiere finora attrezzata in località San Basilio, e la zona ove dovrebbe sorgere la pericolosa centrale, a cavallo tra Melendugno e Vernole»