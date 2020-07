Simona Ventura fa tappa in Puglia e visita Al Bano e Loredana a Cellino

Tappa pugliese per Simona Ventura che si sta muovendo tra Gioia del Colle e Cellino San Marco. La nota star del piccolo schermo in compagnia del fidanzato Giovanni Terzi è andata a far visita anche ad Al Bano e a Loredana Lecciso. Il post è un omaggio al cantante e alla sua terra natia:

«La storia di un’amicizia... la storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie ad Al Bano Carrisi, per come mi insegni la vita da tempo».

Pitt stop anche in provincia di Bari dove la conduttrice ha incontrato la ballerina Carla Fracci.