La dieta di Lory Lecciso fa ringiovanire Al Bano

C'è chi è riemerso dalla quarantena con molti kg in più, ma anche chi ha approfittato del lockdown legato al coronavirus per riconquistare una forma perfetta. È il caso di Albano che è apparso ieri piu snello e tonico che mai al brindisi per la nascita del terzo cavallino delle Tenute Carrisi. Il leone di Cellino ha perso almeno 5 kg. Come ha fatto? Ve lo sveliamo noi: il cantante ha seguito la dieta di Loredana Lecciso che prevede un paio di litri d'acqua naturale, insalate a volontà e zero carboidrati. «Me lo dicono tutte le mie amiche che Albano sembra un ragazzino» mi confida Lory «la dieta a base di verdure è stata funzionale ma il vero elemento positivo sono state le passeggiate che abbiamo fatto fra gli ulivi respirando aria pura e godendo di una natura incontaminata». Dalla reggia salentina Albano, sempre richiestissimo, si collega via skype con tg e programmi di intrattenimento senza sottrarsi al rito che riguarda tutti i vip (come stai passando la quarantena?). Loredana, invece, alle passeggiate con Albano unisce la palestra e i massagggi, il tutto per esibire un fisico mozzafiato da fare invidia a quello della giovane Diletta Leotta. Invitata dall'amica Barbara d'urso, la Lecciso conferma alla Gazzetta che sarà guest star del prime time di canale 5 in una delle prossime puntate prima di fine produzione. Anche Loredana si tiene in forma con Albano, concedendosi un unico strappo alla regola. Quale? La crostata che lei stessa prepara per la figlia Yasmine che si sta preparando alla maturità proprio nel sontuoso eremo di Cellino. Quarantena colorata e familiare per il clan Carrisi, ma nel resto dello show biz che cosa sta succedendo? Eccovi tutti i gossip in esclusiva.

Paola Perego torna a Rai 2 - Professionista di solida competenza e donna dal carattere dolce ed empatico, Paola Perego torna finalmente in rai. Avrà un programma pomeridiano dedicato alla dinamica nel rapporto tra nonni e nipoti. Un progetto ambizioso che sta a cuore anche alle associazioni e al coordinamento delle famiglie dove Paola potrà esibire al meglio le sue doti tanto apprezzate dal pubblico. Nei giorni scorsi l'anticipazione della sua rentreé in viale Mazzini è avvenuta nel contenitore della vita in diretta condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini con ascolti sempre buoni. Bentornata Paola con molto affetto, ti aspettavamo!

Ostuni in pole per l'estate - Ostuni 2020 è bandiera blu e la notizia sarebbe bellissima se non fossimo ancora alle prese con la fase 2 del covid19. Il lockdown nella Città bianca è stato rispettato ma adesso è tempo di programmare l'estate. Come sarà? Distanza di sicurezza fra i lettini e le postazioni di ombrelloni sicuramente al white beach club di gabriele Menotti Lippolis da poco nominato commissario confindustriale a brindisi oltre ad essere presidente dei giovani imprenditori del sud di viale dell'astronomia. Servizio in spiaggia e dettagli curatissimi per confermare gli standard di sicurezza sanitaria. Altra opzione interessante per i turisti italiani che sceglieranno la cittadina dell'Alto Salento è il parco di Santa maria di Agnano. Ampie distese di verde, passeggiate a contatto con la natura che funzionano per tutta la famiglia e risolvono in parte il mood vacanziero post covid19. Oltre all'apertura del parco prevista per il 23 maggio, il presidente dell'ente museale ostunese, l'avvocato Michele Conte sta allestendo percorsi virtuali e culturali per i turisti. L'iniziativa dell'avvocato Conte è stata segnalata tra le 100 idee per l'estate al tempo del coronavirus pubblicata sul prestigioso magazine Economy.

Mille rose per Diletta - Le sono arrivate in radio due giorni fa. E la sorpresa è stata immensa. Diletta Leotta conduttrice tv ha ricevuto 1000 rose rosse da un'ammiratore segreto che ha accompagnato i fiori con un biglietto bianco. Chi si nasconde dietro questo exploit floreale? Molti dicono che ci sia il fidanzato Daniele Toretto ma alcune fonti bene informate sostengono che a mandarle le rose sarebbe stato un ricchissimo imprenditore pugliese. È caccia aperta ovviamente al nome!

Adriana trasloca a Milano - Adriana Volpe è il nuovo volto di tv8. Da fine giugno condurrà con Alessio Viola un programma in diretta nel day time con un capo progetto di tutto rispetto, Alessandro Banfi ex Vita in diretta. Dopo venti anni alla corte del grande michele guardi, la volpe fa il grande salto e trasloca a Milano. Bellissima, capace e talentuosa, Adriana ha una bella casa ai parioli ma ne sta cercando un'altra con almeno 4 camere nel centro di Milano. "Ho bisogno di una stanza per mia figlia, la tata e i miei genitori quando verranno a trovarmi" mi confida la Volpe "sto facendo tutto di corsa ma con tanta felicità nel cuore. È un momento magico che voglio godere fino in fondo". Giusto. Adriana ha sbaragliato la concorrenza di tanti altri volti noti (uno su tutti quello di Cristina Parodi) e si è conquistata un posto al sole nei prossimi palinsesti tv. Bravissima!