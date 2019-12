Così il «Puglia style» conquista i mercati, e la Guaccero fa il bis su Rai 1

È il puglia style che conquista il mondo. Scarpe, borse, accessori ma anche vini e hotellerie di lusso. A lanciare nuovi marchi sono soprattutto donne. Giovani, rampanti, competenti e molto creative. E con le start up di nuovi prodotti ecco moltiplicarsi i party prenatalizi dove scorrono fiumi di vini rossi o rosati made in Puglia. Ne parleremo tra poco, ma intanto dopo la conferma della nostra anticipazione sulla partecipazione al grande fratello vip targato Alfonso Signorini di Michele Cucuzza e Adriana Volpe - oltre ai grandi calibri tipo Rita Rusic-eccovi un'altra anticipazione. Subito dopo Natale la conduttrice di Bitonto, la splendida Bianca Guaccero torna a scaldare i motori ancora su Rai 1 perché la direttrice Teresa de Santis ha aggiunto altre 2 puntate al prime time Una storia da cantare che lei ha condotto con Enrico Ruggeri. Bianca è molto stimata dalla de Santis e non è escluso che per lei possano aprirsi altre porte nella rete ammiraglia di viale Mazzini.

Babush brinda al Natale - È nato un nuovo brand nel mondo della moda: Babusch. Pochette uniche, confezionate con stoffe esclusive: ogni Babusch è diversa l’una dall’altra, interamente realizzate a mano e in modo sartoriale. La creativa è una giovane donna, Irene Zerbetto, medico appassionato della sua professione, con un grande amore e talento per il fashion e per il mondo degli accessori. Appassionata di viaggi, Irene Zerbetto ha iniziato a collezionare stoffe preziose in giro per il mondo: Africa, Argentina, Stati Uniti, Europa. Al suo fianco per il lancio delle pochette Irene ha voluto la Pierre barese Flaviana Facchini che tanto sta facendo per l'impresa artigianale femminile. Ogni nuova collezione di pochette Babusch è ispirata a luoghi diversi: a novembre Babusch lancia la collezione autunno/inverno 2019 Wien, che segue la quella Miami, lanciata lo scorso giugno. «Per la nuova collezione Wien – spiega Irene Zerbetto - ho pensato a velluti di seta dai colori eleganti, impreziositi da passamanerie di cristalli e rifiniture differenti». Il nome Babusch nasce dal vezzeggiativo con cui il figlio di Irene chiama suo padre: in questo modo il suo hobby entra nella dimensione familiare e nel suo orizzonte creativo. Babusch esprime il desiderio di ogni donna di poter cambiare accessori ogni giorno e di giocare con i dettagli: una Babusch si può abbinare a un vestito elegante o a un abbigliamento casual. Ogni Babusch è un accessorio esclusivo, unico declinabile in ogni momento della giornata, con qualsiasi outfit. Altra donna top regina del vino pugliese nel mondo è Lucia Nettis. Citata dalla classifica Economy come una delle uniche pugliesi fra le più influenti in Europa è accreditata anche nella nuova hit di Forbes. Brava, bella, lancia i vini pugliesi in tutte le latitudini. Complimenti!

A teatro con Rossella e Luciano - Torna a Roma Lo Schiaccianoci nella versione classica, con le grandi scene di massa, il sogno di Clara, i fiocchi di neve, la battaglia tra soldatini e topi, la Fata Confetto, il principe... E la meravigliosa musica di Tchaikovsky. Tutta la magia del Natale sulle punte con gli straordinari primi ballerini ospiti Ksenia Ovsyanick, Dinu Tamazlacaru, Tatiana Melendez, Vincenzo Di Primo. Lo splendido artista dalla tecnica virtuosistica impeccabile, acclamato finalista della scorsa edizione di @amiciufficiale Vincenzo Di Primo, direttamente da New York e per la prima volta in scena a Roma, sarà nostro guest nelle giornate che vanno dal 19 al 26 dicembre quando Luciano Cannito, compagno della splendida Rossella Brescia da Martina Franca, riporta la piece in scena all'auditorium della conciliazione nella capitale. Subito dopo rossella e luciano partiranno proprio per la Puglia dove trascorrono qualche giorno di relax in famiglia. Poche sere fa, invece, Cannito e la Brescia sono stati a cena con un gruppo di pugliesi vip nelle sale della Champagneria del Tazio di Niko Sinisgalli Chef a palazzo Naiadi. Tra gamberi kataifi, risotto al tartufo bianco e spigola giamaicana, champagne a fiumi per brindare alle feste. Nel parterre anche Rosanna Lambertucci monica Leofreddi con il marito Gianluca Delli Ficorelli Angela Melillo, il presidente del museo di Ostuni, l'avvocato d'affari Michele Conte e i giornalisti baresi Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Gran finale con maxi panettone fatto in casa illuminato'da candele e reso più scenografico dagli effetti speciali di un ghiaccio secco al sapor di miele.

Maria Rosito la star di Lionel Richie - Di donne e belle ce ne erano tante, ma alla serata organizzata in un albergo romano da Pascal Vicedomini in onore di Lionel Richie gli occhi erano tutti puntati su Maria Rosito 38 anni ex mannequin di scanzano jonico oggi titolare di una società che lancia protagonisti e BRAND del territorio Puglia-Basilicata. Abito iper sexy con scollatura profonda, Maria si è scatenata in pista con l'amico Tony Renis. Presente anche un'altra bellissima, la giornalista del Tg2 Manuela Moreno. E adesso Maria si prepara al Capodanno di fuoco che passerà probabilmente alle Maldive. A meno che non decida di organizzare una mega festa in casa sua con le amiche Claudia potenza Sofia Milo's Francesca brienza e tante altre.

In ogni caso buon Natale a tutti!