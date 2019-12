Loredana Lecciso da Signorini al «Grande Fratello Vip»

Loredana Lecciso ha sciolto le riserve. E con lei anche Rita Rusic, Adriana Volpe e Barbara Alberti. Tutti al «Grande Fratello Vip» di Alfonso Signorini che si annuncia come l’evento televisivo clou del 2020. Il giornalista e conduttore tv torna protagonista assoluto degli schermi Mediaset con un cast stellare che promette colpi di scena a raffica e tanto, tantissimo share. Eh sí perché, se dici Lecciso - soprattutto alla vigilia di un «Sanremo» che vedrà in primo piano il grande Al Bano - vuol dire anche Romina Power e i ragazzi Carrisi (tutti) da Yasmine e Albano junior a Romina Uga o Yari. Lory, più bella e in forma che mai, porterà infatti al GF tutta l’allegra dinamica della sua allargatissima family e nessuno nasconde la possibilità che Al Bano faccia la sua apparizione. I bene informati sostengono che sul fronte Lecciso-Carrisi le cose procedono a gonfie vele. Ottimi genitori e professionisti, Al Bano e Loredana si dedicano adesso alla carriera promettendo sorprese & novità. Intanto, domani a Milano un’altra coppia pugliese finisce sotto i riflettori. Loro sono Gianluca Paparesta e la futura moglie Mikaela Calcagno: grande festa in programma al Duomo per il battesimo della loro piccola e splendida bimba di nome Mia Nicole. Nel parterre, insieme ad amici e parenti, la più cara amica dei genitori della bambina, la magnifica Tania Missoni. Tania in questi giorni fa la spola da un ricevimento all’altro tra Milano e la Svizzera prima di partire per Saint Moritz dove trascorrerà le feste di Natale. Subito dopo Capodanno lady Missoni arriverà in Puglia e la sua idea è quella di portare giù anche gli amici Simona Ventura e Giovanni Terzi per organizzare la presentazione nella sua Tenuta del Lauro dell’ultimo libro edito da Sperling and Kupfer della conduttrice ormai prossima alle nozze bis. Ma la settimana appena conclusa e la prossima saranno dense di appuntamenti mondani in vista del Natale. Il catalogo giusto, come sempre, è questo (il nostro).



Tutti alla festa di Pierro Quasi duecento volti noti si sono dati appuntamento il 2 dicembre scorso al Casale di Tor di Quinto chiamati a raccolta dall’imprenditore di Trani Giuseppe Pierro, patron della casa editrice Admaiora, una delle aziende «in rosa» dell’economia made in Italy. A fare gli onori di casa insieme a Pierro la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo, elegantissima in lungo nero di seta con tacco 15, la brava manager Francesca Corraro e quasi 40 giovani dipendenti del gruppo pugliese, tutte rigorosamente in abito da sera. Scenografie molto chic, menù raffinato e fiumi di champagne per un dinner placé a cui hanno partecipato Matilde Brandi, Milena Miconi, Maria Rosaria Omaggio, Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe (splendida in rosa confetto), Stefania Orlando, Roberta Beta, Jane Alexander, Benedetta Mazza, Beppe Convertini, l’onorevole Renzo Lusetti e la dottoressa Tonia Strippoli, eccellenza medica originaria di Molfetta con il marito Marco Colaiuda. E questi sono solo alcuni dei nomi noti presenti che sono corsi alla corte di Pierro perché convinti della bontà del suo progetto sociale sfociato nella creazione dell’osservatorio Ops. Complimenti e... ad maiora!



Da Niko la cena lucana del 12 È tempo di cene di gala nella Roma mondana. L’11 grande serata di auguri a palazzo Naiadi con champagne e tartine ospiti della brava pierre barese Flaviana Facchini e poi all’hotel de Russie mentre il 12 lo chef stellato Niko Sinisgalli apparecchia una super cena lucana doc insieme a top manager della regione oltre a nomi importanti dello show biz. Attesa anche Pamela Prati che proprio da Niko ha festeggiato il suo ultimo compleanno. A fare gli onori di casa ci sarà la splendida Maria Rosito giovane moglie dello chef anche lei lucana di Policoro. Poche sere fa la stessa Maria ha invitato il vertice dell’associazione SOS villaggio bambini per una charity cena a cui hanno partecipato tra gli altri la giornalista Rai Annalisa Manduca ed il potentissimo Giorgio Meneschincheri (Gemelli).



La Roma che conta da Maria Se non sei da Maria Criscuolo, non conti abbastanza nella Roma mondana, ha scritto il settimanale «Chi» raccontando il pranzo natalizio della manager Maria Criscuolo che è stato offerto pochi giorni fa nella sua casa romana di piazza del Popolo. «La Gazzetta del Mezzogiorno» c’era e c’erano tante donne famose a cominciare dalle regine dei salotti Sandra Carraro e Marisela Federici fino ad Elena Aceto di Capriglia passando per Olivia Paladino compagna del premier Giuseppe Conte o per la leccese Valeria Licastro Sardino Martusciello. Presenti anche Annalisa Bruchi, l’imprenditrice Sabrina Florio (sempre molto elegante) la presidente della società italiana di dermatologia la professoressa Ketty Peris, la giornalista Nicoletta Picchio (bellissima), Valeria Scattoni, Sofia Antonello, Flaminia Patrizi e Chantal Sciuto. Finger food, verdurine e trionfo di dolci per una colazione open house che si è prolungata dalle 12 alle 16. Brava Maria!



Totti e Malagò alla corte di Cancellieri C’erano Francesco Totti, Simone Inzaghi e Giovanni Malagò, ma il vero protagonista è stato lui. Carlo Cancellieri, vero outsider e uomo ombra del mondo del calcio, ha presentato poche sere fa, con una spontaneità trascinante, il suo primo libro rivelazione «Na vita in tuta. Confessioni dell’uomo del backstage» (Male Edizioni di Monica Macchioni), alla presenza di amici e personaggi noti dello sport, dello spettacolo e del giornalismo italiano. E così nel salotto riservato del MAXXI di Roma, il colpo d’occhio era di quelli delle grandi occasioni, dalla presidente del Museo Giovanna Melandri e l’ex ministro Annamaria Cancellieri a Ilary Blasi, Martina Stella, Michela Quattrociocche, Stefano De Martino, dai giornalisti Jacopo Volpi, Fabrizio Maffei, Massimo Giletti, Donatella Scarnati al mister Gigi Del Neri, Fabrizio Cicchitto, Katia Noventa e Massimiliano Buzzanca. Molti di loro sono personaggi chiave, con nomi di fantasia ma decisamente riconoscibili, del libro di Cancellieri, che con lo pseudonimo di Caddo racconta se stesso attraverso ricordi e aneddoti reali vissuti con i suoi amici di sempre. Un po’ quello che vorremmo raccontare tutti, con la sola differenza che i suoi amici sono Totti, Inzaghi, Mancini o Aquilani e le loro famiglie, con i quali ha attraversato la sua vita e ha costruito le sue esperienze nel mondo del calcio. Con grandissimo affetto ma anche con qualche delusione, raccontata con delicatezza ed evidente sofferenza umana, nei confronti di alcuni. Cobra, Leone, Aquila, Lupo sono gli amici di Caddo, il protagonista del libro, che gravitano intorno all’universo del Circolo più famoso di Roma e della Lega Calcio a 8. E Caddo è un ragazzo, poi un uomo, che ha sempre vissuto con coraggio, rialzando ogni volta la testa e andando avanti con tenacia, e che oggi ha la consapevolezza che la felicità, quella più vera, non è legata al denaro, né alla qualificazione sociale o al potere, ma alla capacità di essere sempre se stessi. Liberi da convenzioni o da condizionamenti all’inseguimento dell’amore e dell’anima gemella. Come dice lui, I’m chasing Love (inseguo l’Amore, ma quello con la A maiuscola).

Caddo/Carlo racconta che le sue passioni sono il calcio, la finanza e il suo rapporto meravigliosamente complesso con le donne, che proprio non riesce ancora a risolvere con successo, al contrario dei risultati che ottiene con le sue riuscitissime tattiche in campo sportivo, aggiungiamo noi. Ma qui viene in suo aiuto Francesco Totti, che nella veste di amico che lo conosce da sempre, ha evidenziato come forse il suo ostacolo alla ricerca della donna ideale sia, oltre al suo romanticismo estremo, il fatto che vorrebbe mettere su famiglia con ragazze di venti anni: «A Ca’ una ventenne non vuole passare le serate sul divano a vedere le serie televisive. Se tu ti lamenti che non trovi l’amore e cerchi solo ragazze più giovani di te, allora ti sei risposto da solo». Saggezza del Capitano. Capito Carlo?



Anthony Peth sulla rampa di lancio È l’uomo del momento. Se lo contendono le TV pubbliche e private. Anthony Peth conduttore e giornalista lanciatissimo è uno dei volti noti più gettonati nel salotto mondano romano. Prima di Natale organizza un dinner esclusivo riservato a pochi intimi per cui è già partita la caccia all’invito. Si dice che oltre alle amiche del cuore - giornaliste, attrici e imprenditrici - ci sarà un grosso personaggio d’oltre oceano. Qualcuno dice che per lui arriverà Ivanka Trump. Vedremo, intanto Anthony si gode i suoi successi. Auguri!



Vittorio Vecchi Gori torna da Valeria È stato il primo ad entrare al Bagaglino per ammirare la sua ex compagna Valeria Marini che è protagonista de «La Presidente» nuova piece di Pierfrancesco Pingitore andata in scena in anteprima lo scorso 28 novembre al Salone Margherita. Valeria nelle sue molteplici interpretazioni è stata bravissima ma chi l’ha applaudita di più è stato proprio Cecchi Gori. Nel parterre tutta la Romanella mondana capitanata da Beppe Convertini conduttore di «Linea verde» iper presenzialista agli eventi della capitale.

In prima fila anche la firma di punta del giornalismo di costume Ivan Damiano Rota e il giovane attore più quotato del momento Francesco Butteri. Butteri, sangue pugliese nelle vene, sarà protagonista di una nuova fiction.