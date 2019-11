La cucina lucana stregherà Jennifer Lopez

Lui è l'ex terzino della Lazio oggi difensore della Roma e capitano della nazionale serba. Aleksandar Kolarov, classe 1985, è l'uomo del giorno del calcio italiano perché la sua società giallorossa sta per chiudere con lui un maxi accordo che prevede anche, in futuro, il suo ruolo di dirigente sportivo. Il tutto, secondo il Corriere dello sport, sarebbe maturato durante alcuni incontri avuti dal calciatore a pranzo con gli alti vertici della Roma. E dove va a mangiare preferibilmente l'astro del calcio italiano? La sua meta ideale è il ristorante Euclide di Vito Tricarico dove Kolarov insieme all'ex capitano Francesco Totti ama gustare la cucina pugliese dell'imprenditore barese, un mix di sapori di mare e terra con abbondanza di pesce crudo e mozzarelle arrivate freschissime da Gioia del Colle. I menù messi a punto dallo chef di Euclide piacciono molto anche a Christian de Sica che approfitta della pausa relax all'ora di pranzo per andare a rifugiarsi nell'area privé del ristorante pariolino dove, insieme alle orecchiette con pomodorini e cacioricotta, assaggia la nuova carta dei drink che ha già fatto breccia fra gli affezionati amici di Vito come Andrea Carnevale, Patrizio Di Tursi o la stessa Barbara d'Urso. Quando è in trasferta nella capitale la regina degli ascolti di Mediaset fa spesso tappa nel lussuoso locale di piazza euclide per assaggiare gli arancini su ricetta originale della cuoca Cettina di Putignano. Ovviamente, quando arriva Barbara, scattano le grandi manovre per tutelare la privacy visto che la caccia al selfie con lei richiama una folla gelatinosa fuori dal locale. Ma i sapori del Sud in particolare della Basilicata saranno dominanti nel charity gala dinner organizzato dallo chef stellato lucano Niko Sinisgalli alla Champagneria del Tazio di Palazzo Naiadi. Il 3 dicembre tra tantissime stelle e celebs, potrebbe arrivare nientemeno che Jennifer Lopez. Andiamo con ordine e scopriamo insieme anche tutte le altre novità della settimana mondana.

Jennifer alla corte di Niko? L'anno in cui Jennifer Lopez ha infranto internet indossando un abito di 20 anni fa - il famoso jungle dress di Gianni Versace con cui aveva già mandato in tilt Google nel 2000-è anche l'anno in cui la ragazza del Bronx ha compiuto 50 anni, ha messo in cantiere il marito numero 4 Alex Rodriguez ex calciatore di baseball e ha costretto i critici ad ammetterlo: Jennifer è una brava attrice, lo è sempre stata ma noi eravamo troppo distratti per accorgercene. Le ragazze di wall street presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, è la storia vera di un gruppo di spogliarelliste che dopo la crisi del 2008 mette su una truffa per fregate soldi ai ricconi americani. Jennifer è Ramona e per calarsi nei panni della protagonista la Lopez si è allenata per tre mesi 3 volte al giorno sottoponendosi alla famosa dieta di Christian Bale che ha trasformato il suo corpo in quello di una ventenne. Tonica e splendida Jlo dovrebbe sbarcare a Roma per partecipare il 3 dicembre al charity gala dinner di Sinisgalli che farà nella capitale ciò che fa già Carlo Cracco a Milano. A curare i dettagli di un dinner che si annuncia sontuoso - cinquemila rose rosse e swarosky a go gò-ci pensa la bellissima Maria Rosito, la moglie manager di Niko anche lei lucana di Policoro, ex mannequin oggi alla guida di una società di consulenza che porta il brand Basilicata nel mondo. «Non possiamo confermare alcun nome», spiega la Rosito alla Gazzetta del Mezzogiorno «ma abbiamo fatto inviti molto importanti e aspettiamo celebs dall'America e da altre parti del mondo. L'obiettivo della nostra serata al di là della mondanità scintillante è di condividere progetti di solidarietà per chi ha più bisogno. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di raggiungere un ottimo risultato sopratutto sul piano della charity».

Party e cocktail natalizi - Party e cocktail in arrivo nel belmondo capitolino dove già dalle prossime settimane si aprono le danze degli appuntamenti mondani dedicati agli auguri di Natale. Tra le prime ad aprire casa sua sarà come da tradizione Maria Criscuolo che allestisce una colazione per donne chiamando a raccolta Maddalena Letta, la leccese onnipresente Valeria Licastro Scardino, Marisela Federici e tante altre imprenditrici manager e giornaliste. Quasi sicuramente sarà presente Barbara Palombelli reduce dai successi di share del suo Forum e di Stasera Italia sulle reti Mediaset. Il 13 si inaugura la nuova terrazza del mitico Zuma con la presentazione a pochi eletti della nuova carta dei drink. Per far vedere alle amiche più care i suoi bijoux aperitivo insieme ad Angela Mancini che con le sue «Collezioni» speciali veste di argento e strass moltissime attrici italiane, dalla splendida Milena Miconi a Matilde Brandi passando per Federica Cifola autentica rivelazione comica della piece di Diego Ruiz in programma al Manzoni di Roma.

Simona e Giovanni sposi - Ogni domenica arrivano insieme negli studi Rai di via Teulada. Lui, Giovanni Terzi va a Uno mattina in famiglia dove ha una rubrica seguitissima proprio la domenica mentre lei, la grande Simona Ventura sale su un piano sopra allo studio 1 per la sua trasmissione La domenica Ventura. Tra un impegno e l'altro di lavoro la coppia si concede un caffè o un aperitivo al bar di Teulada scambiandosi baci e abbracci da perfetti innamorati. Per questo la voce di un imminente matrimonio diventa sempre più concreta. L'intenzione esiste, confermano i diretti interessati e forse anche la data. Qualcuno parla di aprile 2020. Solo un 'indiscrezione o una traccia di verità? Come direbbe il poeta, lo scopriremo solo vivendo.