Maria Rosito, bellezza e glamour della Basilicata

Puntuale come ogni anno a fine settembre arriva anche stavolta la classifica del prestigioso Economy sulle 100 donne più influenti d'Italia nella business community italiana. Nella precedente edizione c'erano Tania Missoni e Lucia Nettis - entrambe pugliesi - mentre oggi l'unico nome è quello della splendida lucana Maria Rosito. Trentotto anni, ex mannequin sulle passerelle internazionali dell'alta moda, la Rosito si è distinta per aver portato in alto il brand della Basilicata attraverso la comunicazione della cucina tradizionale e innovativa di questa bella regione che vanta la perla di Matera. In realtà la Rosito è di Policoro e si occupa con la sua azienda di rivalutare il territorio e attirare nuovi capitali di potenziali investitori nelle attività produttive lucane. Non manca un pizzico di mondanità.

Nella foto che pubblichiamo in esclusiva Maria è accanto all'attrice americana di origine lucana Sofia Milos con cui ha trascorso l'estate tra Scanzano jonico e Policoro. Con loro si è fatta notare - piccola nota di gossip - Pamela Prati. E a proposito della primadonna del Bagaglino, Pamela è tornata al lavoro e presto annuncerà nuovi progetti. Noi la abbiamo intercettata proprio ieri a piazza Euclide nel ristorante dell'imprenditore barese Vito Tricarico mentre prendeva un caffè, vestita griffatissima con borsa limited edition by Louis Vuitton. '"Ho passato una bella e serena estate con la mia amica Maria Rosito in Basilicata" ha confermato la Prati alla Gazzetta del Mezzogiorno "adesso le vacanze sono finite ma appena posso mi metto al sole per mantenere la tintarella. Io sono sarda dunque già scura di carnagione, ma un po' di luce fa sempre bene".

A Ceglie Messapica,intanto, è arrivato il premier Giuseppe Conte chiamato dal direttore e fondatore di Affaritaliani Angelo Perrino sempre più lanciato (si dice) verso la direzione di Tg nazionali.

Intanto l'altro Conte (l'avvocato ostunese Michele presidente del museo dell'Alto Salento) è stato beccato nella capitale a cena all'ex Boscolo dove c'erano anche la folta delegazione del sultano del Brunei. Dinner d'affari rigorosamente «al maschile». Ma le novità della settimana sono tante. Andiamo con ordine, come sempre vi raccontiamo tutto (e qualcosa di più).

Jackie 'O al restylingTorna a splendere un simbolo della Dolce vita romana. Fresco di restyling il Jackie' O ha festeggiato mercoledì scorso nella centralissima via Boncompagni la nuova vita nei panni di ristorante raffinato con una cuisine di respiro internazionale. Chiamati a raccolta dalla bella giornalista Gabriella Sassone, ecco arrivare Serena Grandi in total look moor e la coppia formata dalla conduttrice TV Stefania Orlando e dal neo marito Simone Gianlorenzi. Stefania in corto nero stile pizzi e trasparenze con un taglio di capelli nuovo di zecca ha incantato il parterre ed è stata la più fotografata fino a quando - a tarda serata - è apparsa Alba Parietti. Fascinoso e molto paparazzato anche il giornalista Alessio Poeta. Musica e atmosfere amarcord, impossibile resistere. Gli ospiti hanno assaporato le specialità preparate dai giovani chef Federico sparaco e Steven Toro. Apprezzatissimo il riso al salto e i dolci curati dal pastry chef Federico Pedron. E sulle note dei successi melodici degli anni 60/70/80 ci è sembrato di tornare per un momento alla Dolce vita che fu. Auguri e lunga vita al new Jackie 'O.

Il cambio di stagione è alle porte e in attesa di svuotare gli armadi ecco una full immersion mondanissima nella sartoria italiana. Appuntamento poche sere fa nello spazio romano di Giulia Venturi per la presentazione della nuova collezione di accessori amati dalle vip. Madrina d'eccezione Elena Santarelli, pantalone nero e camicia bianca, circondata da Benedetta Mazza, Jane Alexander, Elisabetta Pellini e Francesca Valtorta. Altro giro, altro brindisi. Stavolta nello show room di Giancarlo Nardi il coiffeur più chic di Roma che sta ampliando e ristrutturando il suo mega spazio ai Parioli. Mille metri quadrati fra cristalli orchidee e scale a specchio collegano la parte hairs style alla zona dei trattamenti estetici (qui Cameron Diaz faceva il bagno nell'idromassaggio alla rosa bulgara sulle note di Mozart) con un corner di succhi e panini bio a km zero. In attesa della grande inaugurazione, Giancarlo e le figlie Alessia e Francesca brindano al ritorno alla Maison dopo le lunghe ferie estive delle signore habitué della beauty farm. Da Angela Melillo alla stessa Lorella Cuccarini (che dei Nardi è amica da una vita) tutte a fare cin cin con bollicine biologiche e light per tagliare le calorie. Bravi!

Il valzer delle nomination per il nuovo GF vip è sempre più incandescente. Alfonso Signorini direttore di Chi magazine e conduttore quotatissimo in Mediaset, ha promesso che svelerà a breve il cast stellare sul suo giornale in anteprima. Noi che di Alfonso siamo amici possiamo dirvi che ci saranno quasi sicuramente Matilde Brandi e Adriana Volpe. La Brandi era in teatro con Patrizia Pellegrino, Samantha Togni, Milena Miconi e Jane Alexander a fare le prove al Manzoni per la nuova commedia di Diego Ruiz. Ogni giorno era nel teatro romano a due passi dalla Rai insieme alle amiche a mettere su la commedia e poi ha lasciato improvvisamente il suo posto. Dove andrà? Al GF vip, dicono i bene informati. Nella casa più spiata d'Italia Matilde troverà Adriana Volpe che, delusa dalla Rai, ha trovato spazio a Mediaset. Sabato scorso Silvia Toffanin le ha fatto una bella intervista a Verissimo dove la conduttrice trentina ha raccontato la sua storia aprendosi a nuove esperienze tv. Provino fatto infine per l'ex Velina di Striscia Fanny Cadeo che ieri è volata a Napoli per festeggiare i 40 anni di carriera di Gino Rivieccio con tanti amici fra cui spiccava Peppino di Capri che sul palco del teatro ha intonato per la gioia del pubblico una serie di suoi successi a partire dal mitico Champagne.