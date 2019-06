Paparesta papà per la quarta volta ed Ettore Bassi si sposa con una manger pugliese

Confermata la nostra indiscrezione: a fine agosto Gianluca Paparesta sarà nuovamente padre. Sarà la quarta volta. A dargli una bambina sarà la bellissima Mikaela Calcagno, giornalista e conduttrice tv, sua compagna e futura moglie. Mikaela trascorre gli ultimi due mesi di gravidanza a Milano e verrà in Puglia a settembre dopo la nascita della figlia. Sempre splendida, gambe tornite e fisico appena arrotondato dalla dolce attesa, la giornalista si gode lo shopping nelle vie più chic della city postando meravigliose foto su Instagram che scatenano l'amore del futuro papà pronto a commentarle con un'infinità di cuoricini. Ieri sera, i Paparesta si sono concessi una mondanissima cena pugliese in old style nella sontuosa magione di Tania Missoni e Mirco Gasparotto. La signora della moda mondiale, originaria dell'alto Salento, ha apparecchiato un magico dinner sotto le stelle invitando gli amici del cuore a gustare prelibatezze made in Puglia. Da Barbara d'Urso a Iva Zanicchi fino a Giovanni Ciacci e Caterina Collovati. Tania ha accolto con entusiasmo gli amici per un saluto prima delle vacanze estive. Lunedì prossimo, infatti, lady Missoni sarà a Tenuta del Lauro (a Locorotondo) il resort di proprietà della famiglia dove si rilassano Ornella Vanoni, Gianni Morandi e il mitico Alberico Lemme (che ha messo a dieta con ottimi risultati anche la stessa Zanicchi). Ma l'estate è piena di feste sull'asse Roma/Bari. Noi ve le raccontiamo cosi.



Tutti alla corte di Ingrid

Compleanno in grande stile poche sere fa a Roma per i 40 anni di Ingrid Muccitelli la conduttrice di Uno mattina in famiglia su Rai 1 che il prossimo anno sarà affiancata molto probabilmente da Tiberio Timperi. Per festeggiarla al meglio il suo compagno ex direttore generale Rai Mauro Masi ha chiamato a raccolta solo amici di rango. Da Caterina Balivo a Mara Venier fino a Pupo, nessuno è mancato alla kermesse della brava Ingrid che si è scatenata in danze e canti dopo il taglio della scenografica torta. Tra le colleghe della Muccitelli presente la meravigliosa Daniela Ferolla accompagnata dal consorte Vincenzo Novari ex leader della compagnia telefonica 3. Poche sere prima altra festa organizzata da Monica Macchioni in pompa magna per brindare al solstizio d'estate con la crema del giornalismo italiano. La bella Monica era in lungo così come le sue amiche tra cui Raffaella Buzzanca moglie di Massimiliano e nuora del grande Lando. Tornando al party della Muccitelli, tra una tartina e l'altra, un gossip impazzava. Dopo quasi 9 anni d'amore per la bella conduttrice e il top manager potrebbe essere l'ora giusta per i fiori d'arancio. Auguri!



Dalle barche agli amori vip

La prossima settimana il magazine Chi annuncia le nozze di Manila Gorio che ha in programma un maxi servizio fotografico in barca. Ma per un matrimonio annunciato (Manila sposa l'ex fidanzato di Grecia Colmenares) altre unioni fino a ieri super solide rischiano di andare in crisi. Si dice, infatti, che dopo 10 anni d'amore potrebbe scricchiolare l'intesa tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Voci, ovviamente, non confermate ma che girano con insistenza negli ambienti che contano dello show biz. E sarebbe già finita la passione tra Vladimir Luxuria e un aitante tecnico Mediaset che l'ex parlamentare avrebbe conosciuto andando ospite a «Non è la D'Urso». Secondo i bene informati la Vladi, foggiana doc, era innamoratissima mentre il suo compagno lo era un po' meno. È tornata single anche un'altra magnifica conduttrice di Foggia, la bionda e spumeggiante Manila Nazzaro ex miss Italia 1999. Sposata e divorziata, madre di due maschi, la Nazzaro potrebbe essere la vera rivelazione del nuovo palinsesto Rai (si parla di lei per uno spazio dedicato ai temi della bellezza). Sarebbe innamoratissimo anche l'attore barese Ettore Bassi, uno dei volti più amati del piccolo schermo, raffinato e talentuoso. La fortunata «lei» sarebbe una conturbante imprenditrice e manager pugliese. Di sicuro per Ettore, classe 1970, questo è un momento magico anche professionalmente. Dopo i successi di Ballando e la trasmissione su Radio norba «Le voci della luna», prossimamente porterà a teatro «L'attimo fuggente». Bravo!



Il 4 a Torre Maizza

C'è una novità nell'hotellerie di lusso dell'estate pugliese 2019. Torre Maizza torna a brillare nel firmamento di Rocco Forte e della sua family e il 4 luglio cocktail nel resort di Fasano per inaugurare la season mondana. Se Raoul Bova e la compagna Rocio Munoz andranno nella loro masseria fresca d'acquisto nell'agro dove splendeva il Relais del Cardinale di Annino e Chiara de Finiis (quando la sua casa non era ancora pronta l'attore dormiva con i figli nell'albergo con elipista e maxi piscina) nel perimetro di Savelletri arriveranno celeb da mezzo mondo. Alessia Marcuzzi ha appena trascorso uno scampolo di vacanza insieme alla famiglia mentre si sussurra di un blitz della Rockstar Madonna già habitué delle masserie pugliesi.



Lunedì le nozze di Stefy

È arrivato finalmente il gran giorno. Lunedì 1 luglio Stefania Orlando sposa a Fregene Simone Gianlorenzi e festeggia sulla spiaggia dalle 19 fino all'alba. Ci saranno Fanny Cadeo con la figlioletta Carol (arrivano dalla Liguria dove hanno la casa delle vacanze) Matilde Brandi Milena Miconi e Mauro Graiani, Tosca, Patrizia Pellegrino, Angela Melillo con il compagno Cesare Sanmauro, Fabiola Sciabbarrasi vedova di Pino Daniele, Pino Strabioli, Adriana Volpe e Marcello Cirillo oltre alla squadra di Uno mattina in famiglia capitanata dal grande autore Giovanni Taglialavoro. Assente giustificato Michele Guardi che è all'estero, ci saranno anche Rita Dalla Chiesa e Marina Fiordaliso. Nel parterre il plenipotenziario di Telenorba Antonio Azzalini con la moglie Teresa, il maestro Stefano Palatresi con la consorte Paola (le due signore sono molto amiche della sposa). Tra le curiosità il fatto che la Dalla Chiesa leggerà una poesia agli sposi sulla sabbia. Tutti rigorosamente in bianco, i 100 ospiti inizieranno con un happy evening sulla spiaggia per passare poi alla cena placé e al taglio della torta al ritmo della disco dance. Dopo il Brindisi, open bar e balli scatenati fino all'alba. Auguri agli sposi!



E a La vita in diretta si parla di Al Bano

Lunedi pomeriggio a La vita in diretta estate si parla di una grande storia d'amore quella fra Al Bano e Romina Power. Nel programma condotto dal pugliese Beppe Convertini e dalla giornalista Lisa Marzoli si affronta ogni settimana un intreccio amoroso che ha fatto la storia del costume. E il day time in rosa disegnato da Teresa de Santis per il pomeriggio estivo di Rai 1 da risultati ottimali. Il programma di Pierluigi Diaco «Io e te» sta crescendo di giorno in giorno malgrado la fitta controprogrammazione e piace moltissimo al target pubblicitario della rete ammiraglia. Volano anche «Uno mattina» in versione Roberto Poletti/Valentina Bisti e «Tutto chiaro» il factual di Monica Marangoni che è stabilmente oltre il 16 a dimostrazione che esiste un pubblico nella mattina di Rai 1 desideroso di avere una informazione sul piano dei consumi e del risparmio. D'altronde non era un clamoroso successo di Rai 1 quel famoso «Occhio alla spesa» che insegnava ai telespettatori a diventare cittadini/consumatori responsabili?