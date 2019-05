Matrimoni Vip, la Puglia non teme confronti: a luglio si sposa Stefania Orlando

È la stagione dei grandi matrimoni Vip e tutti hanno come fil rouge la Puglia. La prima a decidere di sposarsi, dopo un romantico week end a Polignano, è stata la bionda e spumeggiante Stefania Orlando che dirà sì al suo fidanzato storico Simone il prossimo 1° luglio sulla spiaggia di Maccarese fra veli bianchi e trionfi di peonie. Stefania, attualmente alla guida di una popolarissima rubrica dedicata alla tv nel contenitore domenicale di Uno mattina in famiglia, confessa a La Gazzetta del Mezzogiorno che ha programmato la luna di miele in Salento, esattamente a Cale d'Otranto. Arriveranno in Puglia anche l'attrice Roberta Giarrusso ed il produttore Riccardo di Pasquale che, come solo noi siamo in grado di anticipare, convolano a nozze il 16 giugno al Castello di Tor Crescenza a Roma. Testimoni morali del matrimonio di Roberta e Riccardo (già genitori di una bellissima bimba) saranno gli ex compagni di viaggio di Pechino Express ossia Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Ma ancora prima di questa data, il 25 maggio si sposano anche Milena Miconi e Mauro Graiani. La brava attrice ed il compagno dopo venti anni d'amore e due figlie, hanno scelto di unirsi per sempre decidendo di fare tappa, nel successivo viaggio di nozze-lampo, sulle coste pugliesi. In tempi complessi di matrimoni patinati (veri o falsi) come quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone - ad uso esclusivo di telecamera per tv o social - la buona novella di queste tre signore dello spettacolo ci mette immediatamente di buon umore. A proposito di matrimoni lunghi e felici, due settimane fa, festa grande in casa del senatore Biagio Tatò che ha brindato in una sontuosa cerimonia e davanti ad una fastosa torta a piani, ai 50 anni d'amore con la splendida moglie circondato dall'affetto della figlia Ilaria, medico e imprenditrice di grande successo. Ilaria Tatò - abito corto a stampe floreali, taglio sbarazzino e sorriso incantevole - ha organizzato a Bari la festa per i genitori commuovendosi al momento del rinnovo della promessa nuziale. «Speravo di non farlo» racconta lei «ma nel momento cruciale mi sono venute le lagrime e ho pianto. L'amore vero emoziona sempre e colpisce dritto al cuore». E nei salotti bene baresi si parla già della prossima festa che farà Ilaria, impeccabile padrona di casa nelle sue cene super chic con gli amici del cuore. Ilaria Tatò - ve lo anticipiamo noi - si laurea a giugno in Ingegneria dei sistemi medicali e festeggia in pompa magna nell'incantevole relais del Senatore, una struttura alberghiera a 5 stelle collocata a strapiombo sul mare di Polignano, che appartiene come tante altre alla famiglia dell'imprenditrice. Aspettando i fasti della kermesse ad altissimo tasso mondano, auguri al futuro ingegner Tatò.

Intanto la settimana social mondana è stata intensa sull'asse Roma Puglia. Tante le news che come ogni sabato vi raccontiamo in anteprima.



I comici a Telenorba Buon pomeriggio, il contenitore di Telenorba in onda sul canale 510 di Sky continua a mietere successi. Michele Cucuzza e la bravissima Mary de Gennaro hanno un feeling perfetto e gli ospiti fanno a gara per sedersi nelle poltrone del loro elegante salotto. Fra un mese il programma andrà in vacanza ed il plenipotenziario del gruppo Antonio Azzalini uno dei manager tv più capaci e richiesti dal mercato, sta preparando il nuovo palinsesto. In estate torna la prima serata dedicata ai comici come nella felice tradizione di Telenorba. Ecco allora Uccio de Santis in scena con Max Giusti, Max Tortora, Gabriele Cirilli e tantissimi altri. Per l'autunno invece Azzalini, che quasi sicuramente riconferma Buon pomeriggio con la coppia De Gennaro - Cucuzza, pensa a nuove produzioni. Tanti i volti noti che transitano nei corridoi del palazzo di Conversano in questi giorni: si va da Manila Nazzaro, bellissima ex miss Italia foggiana del 1999 già padrona di casa a Mezzogiorno in famiglia di Rai 2 ad Anna Falchi passando per Fanny Cadeo o Carmen di Pietro. E la stessa Cadeo giovedì 2 maggio è stata ospite da Bianca Guaccero a «Detto fatto». La conduttrice di Bitonto sembra confermata anche per la prossima edizione ed è al settimo cielo. Ha accolto con entusiasmo la Cadeo che ha fatto il record di share. Brave!

I nuovi palinsesti Rai Saranno molte le sorprese che ci riserverà la Rai del prossimo autunno inverno. A Rai 1 salgono le quotazioni di Roberto Poletti giornalista in forze a Uno mattina estate che potrebbe continuare a guidare il programma anche in inverno. Pare fatta anche per Lorella Cuccarini che dovrebbe andare a condurre La vita in diretta da settembre prendendo il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Confermatissima a Vieni da me la bruna Caterina Balivo che nei mesi ha portato il programma fino a circa il 14 per cento. Sposata con il finanziere di area liberal dem Guido Breda, Caterina ha lasciato Milano ed i suoi salotti radical chic dove era richiestissima, per venire a vivere a Roma vicina agli studi della Dear dove si registra la sua trasmissione pomeridiana. Per lei, mamma di 2 bimbi piccoli, conciliare tutto non è facile, ma la sua foltissima redazione con i tanti autori e programmati la aiutano ogni giorno ad andare avanti. In netta crescita il «titolo» di Monica Marangoni che prende il posto del programma «Quelle brave ragazze» tutti i giorni in estate dalle 10 in poi escluso il week end. Monica, bionda e inarrestabile, è la compagna di Cristiano Cerasari già collaboratore stretto di Maria Elena Boschi ai tempi di Matteo Renzi oggi in cabina di regia con il ministro Fontana. Novità infine a Rai 2 dove Carlo Freccero vuole cancellare uno dei programmi di Michele Guardì Mezzogiorno in famiglia. Per riportare in tv Daniele Luttazzi e finanziare l'uso di una fuoriclasse del calibro di Simona Ventura (che sta andando molto bene a The Voice of Italy) il direttore di Rai 2 ha bisogno di fare spending review. La fa appunto con programmi che fanno record di ascolti ma appartengono ad una tradizione di rete che lui non riconosce. Che fine farà Massimiliano Ossini partner di una strepitosa Adriana Volpe molto sostenuta dai vertici di viale Mazzini? Noi gli auguriamo ogni bene perché Ossini è bravo e garbato. Ma sicuramente se dovessimo scommettere lo faremmo sulla Volpe....

Adriana e Magalli show Conoscete tutti la querelle che vede protagonisti Giancarlo Magalli ed Adriana Volpe. Magalli ha sempre mal sopportato la collega che conduceva con lui I fatti vostri fino a spingersi tanto oltre dicendo un giorno che le telespettatrici, se avessero saputo il motivo per cui Adriana lavorava da 20 anni in Rai, si sarebbero sentite offese. Insomma, il buon Giancarlo aveva fatto capire cose che oggettivamente offendevano la reputazione di una donna professionista moglie e madre. Da qui una. Serie di querele finite con la richiesta di procedimento contro Magalli. Ma in Rai la Volpe non è rimasta con le mani in mano, anzi. Ha incontrato Freccero e vedrà Foa e Salini perché convinta di dover avere giustizia. Il codice etico d'altronde parla chiaro e se qualcuno decidesse di far fuori Adriana dai prossimi palinsesti se ne dovrebbe assumere la responsabilità. Siamo pronti ad anticiparvi che scoppierebbe un putiferio mediatico. Che cosa accadrà? Ve lo diremo sabato prossimo. Buona domenica a tutti.