Alessandro Quarta commuove i social: «Ho avuto un tumore, non riuscivo più a tenere il violino»

Da qualche giorno i fan del violinista salentino Alessandro Quarta erano preoccupati per alcuni post comparsi sui social che lo ritraevano in ospedale. Stamattina, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, il musicista di fama mondiale ha spiegato quello che gli è successo: «Sto per essere dimesso. Ho avuto un tumore - racconta mostrando la cicatrice post-intervento - tra il collo e il cranio, nel punto dove appoggia il violino. Negli ultimi tre anni facevo fatica a tenere lo strumento, mi scappava, sembrava che qualcuno lo spingesse via, non era mai successo. Mi muovevo sempre con la testa per cercare di mantenerlo più forte. Ho avuto molta paura, però quello che non ci uccide ci fortifica. Grazie a tutti per essermi stati vicino, mi avete dato coraggio e forza. Tornerò più forte di prima perché voglio vivere».