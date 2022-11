Foggia, scontro frontale tra due auto: tre feriti

FOGGIA - Tre feriti è il bilancio dell'incidente che si è verificato, ieri sera, alle porte di Foggia sulla statale 673. Due auto si sono scontrate frontalmente. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che una vettura sia andata in testacoda, invadendo l'altra corsia e impattando con l'altro veicolo che procedeva in senso inverso. I tre feriti sono stati accompagnati in ospedale, grazie all'intervento degli operatori del 118. Sul posto, oltre alle forze di polizia, anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la statale.