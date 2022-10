Lucera: ritrovato senza vita un 92enne, era scomparso il 25 ottobre

LUCERA - È stato ritrovato dopo giorni dalla sua scomparsa, il cadavere di Vincenzo Valente, un 92enne di Lucera di cui si erano perse le tracce il 25 ottobre scorso. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto non molto lontano da via Battaglia, la strada in cui abitava. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.