Sparò tra la folla al luna park di Manfredonia: arrestato 24enne

MANFREDONIA - Con l’accusa di tentato omicidio gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno arrestato su ordinanza del Gip di Foggia, Michele Vairo, 24enne che il primo settembre scorso ha ferito ad una coscia con quattro colpi di pistola un 46enne alle giostre allestite a Manfredonia (Foggia) in occasione della festa patronale. Il 24enne all’indomani del ferimento si era costituito ai carabinieri facendo ritrovare anche l’arma utilizzata, una pistola calibro 7,65. Da una prima ricostruzione dell’accaduto Vairo, la mattina del ferimento, avrebbe avuto un litigio con il figlio della vittima per questioni di natura sentimentale. Poche ore dopo il 46enne sarebbe intervenuto per cercare di difendere il figlio.