Orta Nova, 50enne ucciso per strada: era il padre del 20enne che ammazzò figlio di un boss per una ragazza

Un uomo di circa 50 anni è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto per strada, in via Salvo D’Acquisto. Si tratta di Gerardo Lorenzo Tammaro, padre di Mirko Tammaro il giovane di 26enne reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta 20 anni (figlio di un presunto boss locale) ucciso la notte tra il 3 e il 4 settembre scorso per motivi legati ad una contesa per una ragazza. Fu l'uomo a convincere il figlio a costituirsi.

Gerardo Lorenzo Tammaro, agricoltore di 55 anni, incensurato, sarebbe stato ucciso da due persone arrivate sul posto dell’agguato in sella ad un grosso scooter. Secondo una prima ricostruzione, Tammaro sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi d’arma da fuoco.

Questo omicidio arriva ad un mese esatto dall’uccisione di Andrea Gaeta figlio del boss Francesco Gaeta, avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Per questo delitto è in carcere Mirko Tammaro, di 26 anni, reo confesso, figlio dell’agricoltore ucciso oggi. Il giovane Tammaro si costituì e confessò di avere ucciso Gaeta per gelosia perchè aveva visto più volte la sua ex fidanzata in compagnia dell’altro giovane. Motivo per cui gli investigatori inquadrano l’agguato di stamane come una possibile vendetta della famiglia Gaeta.