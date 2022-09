Adesca ragazzina sul web: condannato 41enne foggiano

FOGGIA - Un uomo di 41 anni di Foggia è stato condannato dal Tribunale di Chieti a 9 anni e 9 mesi di reclusione, ad una multa di 30.000 euro, come richiesto dal pm Roberta D’Avolio, e al pagamento delle spese processuali per aver adescato una minorenne sul web. E’ stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire in separato giudizio i danni alla parte civile la ragazza. Inoltre, l'uomo aveva simulato di essere un minore.