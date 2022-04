Raddoppio Termoli-Lesina, Bellanova: «L'aggiudicazione della gara è un'ottima notizia»

TERMOLI - «E' un’ottima notizia l'aggiudicazione da parte di Rfi della gara per la progettazione e la realizzazione del raddoppio della tratta Termoli - Ripalta (24,9 km), il secondo lotto funzionale della Termoli - Lesina, ancora oggi a unico binario». Così la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova a proposito del raddoppio ferroviario sulla Linea Adriatica tra Molise e Puglia che prevede un investimento del valore di 437 milioni di euro. «Il raddoppio della Termoli-Lesina, il solo tratto a binario unico dell’asse Pescara-Bari - prosegue la Bellanova - è un’opera fondamentale, attesa da anni, per il potenziamento dei collegamenti ferroviari lungo l’intera Direttrice Adriatica, fino alla Puglia. In questo modo e grazie allo sviluppo di un nuovo tracciato con la dismissione della linea esistente, saranno incrementate sia la capacità con la frequenza delle corse, sia la regolarità della circolazione ferroviaria sull'intera direttrice, con la riduzione dei tempi di viaggio: circa 40 minuti tra Bologna e Bari e circa 60 minuti fino a Lecce».

Per la Viceministra: «L'accelerazione dell’intero iter, il cui valore è pari a un investimento complessivo di 700 milioni di euro per l’intero progetto di raddoppio dei 33 chilometri da Termoli a Lesina, è stata possibile grazie alla nomina del Commissario straordinario di Governo, ingegner Roberto Pagone, che ringraziamo per l’impegno e la determinazione così come Rfi e l’intero Gruppo Ferrovie dello Stato». La Bellanova conclude stigmatizzando quanto accaduto sulla linea Adriatica: «Non dovrà accadere mai più che, per un raddoppio i territori e le comunità interessate debbano aspettare oltre 20 anni». L'aggiudicazione della gara per la Termoli-Ripalta segue quella dello scorso anno relativa al raddoppio della tratta Ripalta - Lesina, del valore di 106 milioni di euro.

IL COMMENTO DELLA CAPONE

"La notizia dell’aggiudicazione della gara per la progettazione e la realizzazione del raddoppio della tratta Termoli – Lesina, ultimo tratto della linea adriatica ancora a binario unico, è una notizia meravigliosa!

Sappiamo bene quanto il trasporto su gomma impatti sulla qualità dell’aria che respiriamo e quanto il nostro Sud sia stato per anni penalizzato su questo", così ha commentato la presidente del consiglio della Regione Puglia, Loredana Capone in un post su Facebook.

"Un traguardo importantissimo, raggiunto anche grazie all’impegno e alla determinazione dell’Associazione "L'isola che non c'è", che fin dall’inizio è stata al fianco delle Istituzioni in questa battaglia, che consentirà di aumentare la frequenza delle corse e renderà più rapidi i viaggi. Per arrivare da Lecce a Bologna, pensate, la percorrenza si ridurrà di un’ora! Da anni - aggiunge - siamo in prima fila per richiedere investimenti in infrastrutture come queste, che riescono a tenere insieme ottimizzazione dei tempi, riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e mobilità efficiente nel mezzogiorno d’Italia.

Finalmente le nostre voci sono state ascoltate! Da oggi si apre una pagina nuova per il Salento e la Puglia!".