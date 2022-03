La malattia del piccolo Ernesto, ostacolato dalla strada in cui abita, il Comune di Foggia ascolta l'sos di Cittadinanzattiva

FOGGIA - Storie di disagio sociale ad un passo dal centro urbano. Accade esattamente a Borgo Arpinova vicino a Foggia e la questione riguarda un bambino malato che, a causa dello stato in cui versa la strada in cui abita, ha difficoltà a farsi curare. La questione è stata sollevata dalla coordinatrice dell’assemblea territoriale Foggia Cittadinanzattiva, Donatella Varraso, la quale evidenzia in una nota stampa di essere «stata contattata da parte dei tecnici dell’amministrazione comunale di Foggia al fine di verificare lo stato della strada in cui abita il piccolo Ernesto Pio Petrozzi, bambino di tre anni, affetto da una rarissima malattia genetica che ne invalida la crescita e lo sviluppo fisico e cognitivo, con disabilità mentale, ritardo nello sviluppo, deficit cognitivo e motorio».

Il contatto da parte del Comune, evidenzia Cittadinanza Attiva, «ha fatto seguito alle lamentele della Varraso che, in quanto coordinatrice di un’associazione di volontariato, si è fatta carico di una situazione complessa come quella del piccolo Ernesto e della sua famiglia e pur avendo scritto una lettera al commissario Magno, non aveva ricevuto risposta. Nella sua lettera al commissario, la Varraso segnalava la situazione in cui versa la strada comunale numero 17 che raggiunge Borgo Arpinova, luogo di residenza del bambino che a causa della sua malattia necessita di continui spostamenti per raggiungere gli ospedali e i centri per le terapie. Una situazione, quella della strada, che rende difficoltoso anche l’arrivo degli scuolabus e di eventuali ambulanze».

Ad oggi quindi la coordinatrice Varraso, informa di «essere stata tempestivamente contattata dall’amministrazione comunale, congiuntamente con i tecnici del Servizio Lavori pubblici, che hanno con lei effettuato un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi della predetta strada. I tecnici hanno comunicato alla Varraso che avrebbero immediatamente provveduto alla redazione di un apposito progetto esecutivo per il ripristino della strada, da trasmettere all’attenzione del Commissario straordinario per l’eventuale approvazione. Gli stessi tecnici hanno assicurato che ogni passaggio verrà comunicato nella massima trasparenza».