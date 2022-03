Accadia, dal Ministero della Cultura 20 milioni per contrastare lo spopolamento

FOGGIA - La località di Accadia era stata prescelta già dalla Regione Puglia ma adesso con la pubblicazione dell’elenco definitivo da parte del ministero della Cultura c’è la certezza dei 20 milioni di euro in arrivo per iniziative utili contro lo spopolamento dell’area dei monti dauni. S tratta come detto di un bando del Ministero della Cultura, che mira a contrastare lo spopolamento e sovvertire la situazione-limite di alcune aree, riqualificandole e facendo leva sulla valorizzazione del turismo e della economia locale, non solo del paese in questione, ma di tutta la zona di riferimento. «Sarà una svolta epocale per Accadia e per l'intera comunità dei Monti dauni» spiega il sindaco De Paolis ovviamente soddisfatto della scelta fatta prima dalla Regione e successivamente dal ministero.

«Contiamo almeno 14 ipogei di epoca pre-romana, una chiesa e altri palazzi storici per i quali è prevista la realizzazione di un parco che sarà messo in rete con altre attrazioni turistiche dei Monti Dauni. Insomma, si tratta di una pluralità di interventi, di cui il borgo antico sarà il fulcro. Non si tratta solo di ristrutturare il borgo, ma di renderlo vivo e pulsante al centro di un progetto territoriale più ampio. Questa non è una vittoria di campanile, ma di tutto il territorio», aggiunge De Paolis. I primi finanziamenti dovrebbero essere pronti già entro la fine di aprile per le progettazioni di fattibilità e quelle esecutive, in ogni caso il programma è quinquennale e la rendicontazione finale dei finanziamenti ottenuti dovrà essere fatta entro il 31 dicembre del 2026.