Foggia, in casa con 400 grammi di cocaina: arrestato

FOGGIA - Nascondeva in casa quasi 400 grammi di cocaina e oltre 23mila euro di denaro in contante. È quanto accertato dagli agenti della squadra mobile che hanno arrestato in flagranza di reato Fabio Tizzano, di 41 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo si trovava ai domiciliari nella sua casa a Foggia perché coinvolto nell'inchiesta denominata «Decima Azione», che a novembre 2018 decapitò la mafia foggiana e portò all'arresto di una trentina tra affiliati e capi clan. Proprio ieri nell'ambito dell'omonimo processo che si sta celebrando al tribunale di Foggia il pm della Dda di Bari ha chiesto per lui una condanna a 22 anni di carcere.

Quando gli agenti sono entrati in casa per perquisire la sua abitazione l'imputato ha cercato di liberarsi di parte della stupefacente lanciandolo dalla finestra. La rimanente parte, insieme ai soldi, era nascosta in un armadio.

L’arresto rientra nell'ambito di una serie di controlli posti in essere dopo l’agguato avvenuto il 2 marzo a Nettuno in provincia di Roma dove è rimasto gravemente ferito Antonello Francavilla ritenuto dagli inquirenti al vertice dell'omonimo clan foggiano.