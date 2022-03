Partito da Troia bus al confine con l'Ucraina: porterà profughi in Italia

Il bus noleggiato dal Comune di Troia (Foggia) è in viaggio da questa mattina per raggiungere Medyka, in Polonia, con un carico di aiuti e per portare nel Foggiano alcune decine di profughi ucraini. A bordo del bus, che ospiterà una cinquantina di sfollati ucraini, vi è una piccola delegazione del Comune composta dal consigliere Urbano Di Pierro e dal volontario Emilio Curiale Lo comunica il Comune dauno che specifica che «a Medyka, al confine con l'Ucraina, le organizzazioni internazionali hanno allestito un hub umanitario dove i profughi trovano mezzi di trasporto per raggiungere le destinazioni più diverse, in Italia e nel resto d’Europa».

A bordo del bus del Comune di Troia sono state stivate derrate alimentari, medicinali, coperte, destinati a chi non riesce a lasciare i luoghi di guerra. Il bus arriverà a Medyka domani mattina, 8 marzo; il rientro è previsto per il tardo pomeriggio di mercoledì, 9 marzo. Una volta giunti a Troia i profughi saranno ospitati nell’Ostello del Cammino, ex convento di San Domenico.