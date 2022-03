Pnrr, la Regione Puglia sceglie Accadia: in arrivo 20 mln

FOGGIA - La Regione Puglia nell’ambito del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica a valere sulle risorse dell’intervento “Turismo e Cultura del Pnrr Attrattività dei Borghi”, ha scelto Accadia, ed in particolare il Rione Fossi, borgo al quale assegnare ben 20 milioni di euro da investire in progetti turistici, culturali e sociali. A questo bando ne seguirà un altro rivolto alle imprese che si andranno ad insediare nel comune beneficiario. Per la Capitanata si aprono nuovi scenari, soprattutto per i Monti Dauni.