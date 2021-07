Foggia, fiamme alte e tanta paura in via Giorgio Almirante

Foggia - Un incendio di vaste proporzione è divampato intorno alle 22 di ieri in via Giorgio Almirante, alla periferia ovest dell’abitato a Foggia.

Le fiamme, probabilmente per cause accidentali, sono state propagate dal vent che spirava nella zona e dalle sterpaglie da cui è circondata la zona. Panico tra gli abitanti del quartiere, le fiamme hanno lambito diverse automobili parcheggiate ma non si registrano danni notevoli e persone o cose.

La preoccupazione degli abitanti è stata alimentata anche dal ritardo con cui sarebbero arrivati i vigili del Fuoco, circa quaranta minuti dopo la chiamata hanno denunciato gli abitanti. L’incendio è stato domato dopo circa un’ora.