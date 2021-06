Foggia, aggredito e rapinato mentre butta via la spazzatura

Foggia - Esce di casa per gettare via i rifiuti ma viene aggredito e rapinato del borsello che conteneva 500 euro. È accaduto l'altra notte in via La Torre alla periferia di Foggia, dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito, riportando escoriazioni su tutto il corpo giudicate guaribili in 15 giorni.

La vittima ha cercato di opporsi a due malviventi che si sono materializzati all'improvviso, arrivando a bordo di uno scooter. Approfittando del fatto che l'uomo stesse gettando il sacco del pattume nel cassonetto gli hanno portato via il borsello che il 59enne aveva lasciato incautamente in auto.

L'uomo si è accorto del furto e ha, inutilmente, tentato di opporsi, rimanendo ferito. Un episodio analogo era già accaduto due sere fa in zona stazione a Foggia. Ad agire sempre due malviventi in sella ad un ciclomotore, che hanno scippato il marsupio a un dipendete delle Ferrovie dello Stato.