Coldiretti, domani al via vaccini a braccianti stranieri: si parte nell'hub di Foggia

FOGGIA - Al via le vaccinazioni dei braccianti extracomunitari dei campi per sostenere l’avanzamento della campagna di somministrazione anche tra le componenti della popolazione più difficilmente raggiungibili. Sarà usato l'immunizzante Pfizer-BioNtech. L’iniziativa della Coldiretti parte domani, domenica, alle 9,30, con i lavoratori di Ghetto Out - Casa Sankara presso l’hub vaccinale di Coldiretti Foggia a favore di tutti coloro che vivono e lavorano nelle campagne.

È stato creato un percorso dedicato ad accoglienza, triage, 2 postazioni vaccinali e area osservazione, con la procedura di prenotazione che ha previsto l’individuazione degli elenchi su liste raccolte dalla dalle aziende agricole della provincia di Foggia che hanno presentato la richiesta di vaccinazione. «La somministrazione delle dosi in campagna - si legge in una nota - è una opportunità resa possibile dalla estensione del piano vaccinale alle categorie produttive che ha visto la Coldiretti protagonista a tutela della salute dei propri dipendenti e associati su tutto il territorio».