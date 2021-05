Usura a Foggia: tassi fino al 580%, una condanna e un'assoluzione

Un’assoluzione e una condanna per usura. È quanto stabilito dalla sentenza del processo 'Imperial' che si è celebrato a Foggia nei confronti di Gaetano Carella, 67 anni, assolto dalle accuse; e Antonio Battiante, 61 anni, condannato a 5 anni e 7 mesi di reclusione relativamente a cinque dei sei episodi di usura che gli venivano contestati. I due sono difesi rispettivamente dagli avvocati Carlo Mari e Luigi Follieri. Furono arrestati dalla polizia a giugno del 2018.

Secondo l’accusa gli arrestati (quattro in tutto) prestavano denaro a liberi professionisti e piccoli commercianti pretendendo interessi a tassi usurari che oscillavano dal 30% fino al 580%. E’ stato il tentativo di suicidio di un piccolo commerciante, nel gennaio del 2016, deciso a togliersi la vita a causa della sua grave esposizione debitoria nei confronti degli usurai, ad avviare le indagini degli agenti della Squadra mobile. In questo processo si è costituita parte civile la Fondazione Antiusura Buon Samaritano di Foggia.

Per quanto riguarda le altre due persone arrestate, una ha patteggiato 20 mesi, l’altro fu condannata a tre anni in primo grado con rito abbreviato.