Foggia, rubato tandem donato a Unione Italiana Ciechi, la denuncia

Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi è stato rubato uno dei tre tandem in uso all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Foggia, donato dalla Barilla. A denunciare l’accaduto è Michele Corcio, della cooperativa sociale 'Louis Braille'. «Si tratta di un mezzo di socializzazione indispensabile per favorire l’attività motoria delle persone non vedenti», spiega Corcio che ha denunciato il furto alla polizia. «Rivolgo - aggiunge - un appello a tutti i cittadini: qualora individuassero il tandem (riconoscibile per delle bande arancioni con etichetta Barilla), lo segnalino alla polizia. Si tratta di un gesto di grande inciviltà».