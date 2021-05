Foggia, uomo accasciato in strada viene soccorso: malore o investimento? Si indaga

Pare che sia stato investito da un'auto pirata l'uomo privo di sensi ritrovato accasciato al suolo ieri su viale Pinto a Foggia. Soccorso da una pattuglia della Polizia Locale e dalle Guardie Giurate in servizio presso il Policlinico di Foggia il malcapitato, un foggiano di 55 anni, è stato trasportato in ospedale con una ambulanza del 118 giunta, tra l'altro, con oltre mezzora di ritardo per la carenza di ambulanze disponibili. Il 55enne, una volta trasportato in Pronto Soccorso, è stato affidato alle cure dei sanitari e resta da stabilire se sia stato investito da un'auto o se sia stato colto da malore. Nel frattempo, l'uomo è risultato positivo al Covid19 e, come da prassi, gli operatori di Polizia Locale che lo hanno soccorso sono stati posti in quarantena fiduciaria.