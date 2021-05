Scuola: firmato protocollo regionale contro violenze su minori a Foggia

FOGGIA - «Con questo protocollo d’intesa firmato tra la Questura di Foggia, l’Ufficio scolastico regionale e la Regione Puglia, mettiamo in campo una collaborazione per fare in modo che, attraverso la scuola, si possano individuare e prevenire abusi sui più piccoli». Lo ha detto a Foggia il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, durante la presentazione del protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento e all’abuso sessuale sui minori.

«Lo scopo del protocollo - ha aggiunto l’assessore regionale alla scuola e all’Università, Sebastiano Leo - è quello di contrastare questo crimine odioso, ma anche di sensibilizzare i docenti ad un tema così delicato». «Le nuove tecnologie - ha proseguito Leo - soprattutto internet, hanno fatto aumentare questi crimini odiosi. Pertanto non bisogna pensare solo ai reati contro la pedofilia ma anche al bullismo e al cyberbullismo. Il protocollo prevede proprio una organizzazione e una strutturazione di azioni messe in campo, spero in tutte le province pugliesi»