Carapelle, rapinarono farmacia armati di coltello: arrestati in due

Sono state arrestate le due persone ritenute responsabili della rapina a una farmacia di Carapelle, lo scorso 26 febbraio: si tratta di un 28enne foggiano (finito in carcere) e un 26enne albanese (ai domiciliari). In base all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Foggia, il 28enne è accusato di rapina e tentata rapina; mentre il 26enne, che avrebbe avuto il ruolo di 'palò restando fuori dal negozio, l’accusa è di concorso in rapina.

Secondo quanto accertato dalle indagini, il 26 febbraio scorso il 28enne, con il volto coperto da un cappuccio e una mascherina, ha fatto irruzione nel locale armato con un coltello ed ha costretto i dipendenti a farsi consegnare mille euro. Poi è fuggito con il 26enne che lo aspettava all’esterno.

Il 28enne foggiano, inoltre, il 10 marzo scorso ha tentato un nuovo colpo sempre ai danni della stessa farmacia dove nei momenti di concitazione ha afferrato un cliente alle spalle puntandogli un coltello alla gola.