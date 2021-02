Volturara, delusione nel paese dell’ex premier: la comunità si stringe intorno al suo concittadino

VOLTURARA APPULA - Delusione e sconforto a Volturara Appula per la caduta del governo presieduto da Giuseppe Conte, il cittadino più illustre del piccolo borgo dei Monti dauni settentrionali di appena 400 anime, dove nacque l’8 agosto 1964. Pronta e netta la reazione di Leonardo Russo, oggi consigliere comunale di minoranza, ma che rivestiva la carica di primo cittadino il 23 settembre 2018, il giorno che il paese accolse per la prima volta Conte da presidente del consiglio dei ministri ed in quell’occasione il consiglio comunale gli conferì la cittadinanza onoraria con una entusiasmante e calorosa manifestazione in piazza Bilancia nella quale campeggiava un significativo slogan «Con-Te ripartiremo. Volturara orgogliosa del suo Presidente».

«É uno stillicidio veramente difficile da sopportare e comprendere - è il suo commento - Le ‘stelle’ devono essere spente perché luccicano. E le persone perbene anche. Sinceramente non ci sto proprio!». «Oggi è una data storica per tutti i volturaresi, residenti e sparsi in Italia e nel mondo - affermò in quell’occasione l’allora sindaco Russo - L’evento istituzionale di oggi resterà scolpito nell’albo d’oro del Comune di Volturara Appula a futura memoria delle giovani generazioni. Signor presidente, il paese con-te vuole ripartire, non vuole perdere la speranza di un nuovo rilancio socio-economico per sconfiggere mali antichi come lo spopolamento e l’isolamento geografico».

Grande amarezza e indignazione anche nelle parole dell’attuale sindaco Enzo Zibisco: «Conte ha ricevuto un trattamento immeritato, questo è l’epilogo di una classe politica immatura. A Volturara siamo tutti dalla sua parte e il paese sarà sempre al suo fianco». Per Valerio Rosano, zio dell’ex premier per parte di madre, «Conte aveva fiducia nei suoi alleati, ma lo ha tradito la sua prima esperienza in politica. È una personalità di grande spessore che senz’altro tornerà a farsi valere». Per Cesare Baldi, consigliere comunale di maggioranza e sindaco di Volturara per 5 mandati: «Grazie a Giuseppe Conte il paese ha avuto una grandissima visibilità a livello mondiale. I volturaresi residenti ed emigrati sono orgogliosi del loro concittadino illustre».