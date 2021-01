Policlinico di Foggia, nasce il primo reparto di Andrologia in Puglia

FOGGIA - È stato attivato al Policlinico Riuniti di Foggia la prima Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Andrologia in Puglia, denominata «Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva dei Genitali Esterni». È' quanto rende noto l’azienda ospedaliera Dauna che precisa che «a dirigere la nuova struttura è il Carlo Bettocchi, già Professore presso il Policlinico di Bari e Presidente della Società Europea di Andrologia (European Society for Sexual Medicine - ESSM)».

L’unità operativa si occuperà delle disfunzioni dell’apparato riproduttore e urogenitale maschile ed, in particolar modo, della disfunzione erettile e di altri disturbi della sfera sessuale, dell’infertilità maschile e di coppia in collegamento con il Centro di Procreazione Medico Assistita - PMA, diretto da Maria Matteo, delle patologie andrologiche su base genetica e dei disturbi di identità di genere (DIG, transessualismo).