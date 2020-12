Foggia, maltrattamenti alunni asilo: a gennaio 4 maestre davanti Gup

FOGGIA - E’ stata fissata per il prossimo 27 gennaio l’udienza preliminare a carico delle quattro maestre di un asilo comunale del Foggiano accusate di maltrattamenti ai danni degli alunni di età compresa tra i 3 ed i 5 anni.

Si tratta di una vicenda emersa dalle indagini avviate dai carabinieri che piazzarono delle telecamere con le quali furono registrate una lunga serie di condotte violente da parte delle quattro maestre nel periodo compreso tra ottobre 2018 e aprile 2019. Nel febbraio scorso le insegnanti furono sospese dal servizio dalla magistratura, ma poi sono tornate al loro lavoro, una nello sesso asilo in cui era in servizio.

«Posso dire fin da ora che all’udienza preliminare ci costituiremo parte civile contro tutte le maestre - spiega Michele Sodrio, legale delle famiglie degli alunni -. Chiederò al giudice l’autorizzazione a chiamare in causa come responsabile civile anche il ministero dell’Istruzione, che è responsabile insieme alle imputate per tutti i danni psicologici provocati alle bambine e ai bambini. Per evitare che altri bambini e altri genitori subiscano quello che hanno subito i miei clienti, chiederemo con forza al ministro Lucia Azzolina di prendere dei provvedimenti disciplinari, cosa incredibilmente mai avvenuta fino ad oggi».