Covid, nel Santuario di San Pio sul Gargano le messe sono a porte chiuse

FOGGIA - Messe a porte chiuse al Santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo (Foggia). E' quanto comunicato dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, nel corso di una diretta sul profilo Facebook di Padre Pio Tv. «Mai successo dalla morte di San Pio ma la situazione attuale ci ha costretti a prendere decisioni pesanti - ha detto il presule. La situazione è drammatica. Praticamente tutta la comunità, fatta eccezione per tre fratelli, è al momento contagiata dal coronavirus, molti con sintomi». Il santuario di Santa Maria delle Grazie - fanno sapere da San Giovanni Rotondo - rimane aperto per tutti i fedeli che vogliono entrare per pregare, ma è stata disposta la celebrazione delle messe delle 7:30, delle 11:30 e delle 18 nei giorni feriali a porte chiuse. Pertanto verranno celebrate nella cripta, senza la presenza dei fedeli e regolarmente trasmesse attraverso i canali di Padre Pio Tv».