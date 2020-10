Cerignola, botte e coltellate a un nigeriano: in manette pregiudicato 65enne

Un pregiudicato 65enne cerignolano è stato arrestato dalla Polizia per lesioni aggravate nei confronti di un cittadino

nigeriano.

I fatti sono avvenuti giovedì mattina, quando alle 10 è giunta una telefonata al Commissariato di Polizia di Cerignola che segnalava un’aggressione messa a segno da più persone nei confronti di un uomo in viale di Levante. Giunti sul posto i poliziotti si sono ritrovati davanti a un nigeriano, con ferite da taglio: soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale, è stato giudicato guaribile in una quindicina di giorni.

Le prime dichiarazioni rese dalla vittima consentivano di identificare un uomo quale autore materiale dell'aggressione: nonostante alcune ricerche, questa persona non veniva rintracciata.

Nel primo pomeriggio, l'interrogatorio cui veniva sottoposto il nigeriano e il successivo confronti con le immagini di alcuni filmati di videosorveglianza - consentivano di attribuire senza ombra di dubbio a M.A. la responsabilità della violenta aggressione. L'uomo, fermato, veniva sottoposto ai domiciliari per lesioni personali aggravate.

La Procura della Repubblica di Foggia, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di M.A., disponeva che si procedesse a giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato gli arresti domiciliari per il pregiudicato.