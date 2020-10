Foggia, auto pirata fa «strike» in via Arpi: danni a 4 mezzi in sosta

Amara sorpresa questa mattina per i proprietari di quattro veicoli parcheggiati su via Arpi. Nella notte, infatti, un'auto pirata ha urtato violentemente una Mitsubishi in sosta provocando un tamponamento a catena tra le auto parcheggiate nella strada del centro storico di Foggia.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta ricostruendo quanto accaduto e indagando sul responsabile.