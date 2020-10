Foggia, nascondeva 4 chili di cocaina in auto e a casa: arrestato 44enne incensurato

Nascondeva quattro chili e 200 grammi di cocaina dai quali era possibile ricavare oltre 20mila dosi. Lo hanno scoperto i carabinieri che a Foggia hanno arrestato un 44enne incensurato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo la carcerazione.

A quanto si apprende, il 44enne è stato fermato per un controllo sulla strada statale 16. Da subito l’indagato è apparso particolarmente nervoso e questo ha spinto i carabinieri a perquisire l’auto dove hanno trovato, nascosti nel bracciolo del sedile del guidatore, cinque involucri in cellophane. Poi, sotto il sedile anteriore destro, celati in una borsa nera, due panetti di cocaina: il tutto per un peso complessivo di circa un chilo e 600 grammi.

I carabinieri hanno poi perquisito l'abitazione dell’uomo dove hanno recuperato e sottoposto a sequestro altri 59 involucri di cellophane e un panetto da un chilo, per un peso totale di due chili e 600 grammi di cocaina. Dalle analisi è emerso che lo stupefacente aveva un principio attivo superiore all’85%.