Foggia, auto esce di strada per evitare bici e si ribalta: ferite due ragazze

FOGGIA - Un'auto con 2 ragazze a bordo è uscita di strada, questo pomeriggio, su via Manfredonia. La conducente, pare, per evitare una bici guidata da un extracomunitario sarebbe uscita di strada ribaltandosi lateralmente, finendo poi la sua corsa contro il cancello di un'impresa.

Le due ragazze, subito soccorse, sono state accompagnate in ospedale. Non si conoscono al momento le loro condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.