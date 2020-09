Cerignola, «basta con i rumori» e accoltella il vicino di casa: arrestato 69enne

Avrebbe ferito lievemente un vicino di casa colpendolo con un coltello al termine di un litigio avvenuto per dissapori condominiali in un palazzo a Cerignola. Per questo Alessandro Colangione, 69 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. L’episodio è avvenuto il 12 settembre scorso.

Secondo quanto ricostruito alla polizia, la vittima dell’aggressione accusava spesso Colangione di fare rumori che gli impedivano di dormire. Il 12 settembre i due avrebbero avuto l'ennesima discussione davanti all’ascensore del palazzo dove Colangione sostiene di essere stato aggredito con calci e schiaffi dal suo vicino di casa e quindi, per difendersi, ha estratto un coltello col quale la vittima si è ferita quando l'ha aggredito.

La vittima, invece, sostiene di essere stata colpita da due fendenti al collo e al torace scagliati da Colangione, e aggiunge di essere poi riuscita a sottrarre l’arma all’aggressore consegnandola agli investigatori