Rifiuti, sequestrate nel Foggiano 7 vasche usate come discarica: piene di fanghi

FOGGIA - I Carabinieri del Noe hanno sequestrato sul Gargano, in località «Santa Barbara» e «Lido del Sole» in provincia di Foggia, sette vasche contenenti fanghi da depurazione classificati come rifiuti speciali pericolosi, abusivamente stoccati, oltre a una discarica abusiva di circa 2500 metri quadrati. Nell’ambito del blitz, i militari hanno denunciato 9 persone, addetti alla gestione degli impianti ritenute responsabili, a vario titolo, di emissioni odorigene in atmosfera senza autorizzazione, di gestione illecita e deposito incontrollato di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, in un’area demaniale, non idonea e non autorizzata, realizzando una discarica abusiva. Il valore degli immobili sequestrati ammonta a circa 700mila euro. L’indagine è partita da numerose segnalazione di odori sgradevoli e pungenti che i residenti avvertivano in quella zona del Gargano.