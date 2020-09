Regionali 2020, Fitto in Capitanata: «Provincia dimenticata in 15 anni»

FOGGIA - «È una provincia totalmente dimenticata in questi 15 anni di governo regionale, la provincia più agricola della Puglia è sicuramente la più agricola di Italia. È una provincia dove le risorse europee dell’agricoltura non vengono spese». Lo ha detto Raffaele Fitto, europarlamentare e candidato per il centrodestra alle elezioni regionali parlando a Foggia delle problematiche relative alla terra di Capitanata.

Fitto a Foggia ha partecipato ad un serie di incontri con le associazioni di categoria. «Non c'è una programmazione - aggiunge - non c'è stata una infrastruttura realizzata». «Noi - prosegue abbiamo una idea di programmazione completamente diversa, vogliamo guardare ad una regione Puglia nella quale la Capitanata abbia un suo ruolo». Poi rispondendo alla domanda di un giornalista su quanto possa essere determinate per la vittoria il voto della città di Foggia e di tutta la Capitanata, Fitto ha replicato: «Penso che la Capitanata potrà esser molto importante e decisiva perché vuol cambiare e sicuramente darà un contributo molto importante al cambiamento» - ha concluso.

«Fratelli d’Italia, che è il mio partito, da sempre ha avuto una posizione molto chiara: non ha avuto un solo parlamentare che ha firmato per il referendum, quindi la nostra posizione è netta «. Lo ha sostenuto l’europarlamentare Raffaele Fitto, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, a Foggia per partecipare ad una serie di incontri con le associazioni di categoria. Secondo Fitto i sondaggi che lo vedono in vantaggio non contano. «A me non interessano i sondaggi - afferma. Respiro un’aria positiva, sono convinto che il risultato sia alla nostra portata. Ma non si tratta di guardare ai sondaggi ma di guardare ai problemi di questa regione».