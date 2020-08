Foggia, muore travolto da un'auto mentre era a bordo della sua bici

FOGGIA - Incidente stradale in via Manfredonia a Foggia: morto uomo in bici investito da un'auto, l'impatto è avvenuto all'altezza del distributore Agip vicino il Bike Center. Stando ad una primissima ricostruzione dell'accaduto, un uomo in sella a una bici sarebbe stato travolto da un'auto, probabilmente per via di una manovra azzardata della vittima. Le circostanze del sinistro sono al vaglio della polizia locale. L'uomo, di mezz'età, è morto sul colpo. (Foto Maizzi)