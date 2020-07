Foggia, ladri in casa di un vigilante: via con una pistola, gioielli e denaro

Una pistola calibro nove con una cinquantina di proiettili, gioielli per 20 mila euro e 1500 euro di denaro. È il bottino del furto avvenuto in una casa di campagna di proprietà di un vigilante che si trova in via Cerignola alla periferia di Foggia. A quanto si apprende l’uomo si era allontanato dalla città venerdì per questioni familiari. Sabato mattina un vicino lo ha contattato per informarlo che la porta di casa era semiaperta. A quel punto il vigilante è tornato a Foggia e si è trovato di fronte l’amara sorpresa. I banditi, forzando la serratura dell’ingresso erano entrati nell’appartamento. Poi con un flessibile hanno sradicato la cassaforte a muro al cui interno c'erano arma e gioielli. Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato