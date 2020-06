San Severo, ruba cellulari e soldi ai compagni nel ghetto: fermato maliano

I carabinieri di San Severo (Fg) sono intervenuti in località Torretta Antonacci, presso il Gran Ghetto, dove era stata segnalata la presenza di uno straniero illecitamente in possesso di denaro ed effetti personali, verosimilmente rubati ad alcuni occupanti del luogo. Il giovane, visti i militari, è fuggito, ma è stato bloccato nelle campagne limitrofe. Nello zainetto che aveva con sé sono stati trovati 5 telefoni, 2 portafogli con i documenti di altri extracomunitari, e 100 euro in contanti. Al responsabile, un 26enne maliano, è stato convalidato il fermo per ricettazione, con divieto di dimora nel ghetto.