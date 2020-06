Foggia, torna in carcere 78enne che sparò ai due fratelli-fabbri

Torna in carcere Benito Insalata, il pensionato di 78 anni che il 14 maggio scorso, a Foggia, ha ferito con alcuni colpi di arma da fuoco i fratelli Antonio e Vito Calabrese.

L’uomo era stato fermato la sera stessa dell’agguato. Il fermo era stato convalidato qualche giorno dopo. L’8 giugno scorso è stato scarcerato su decisione del Tribunale della libertà, che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa contro la decisione del gip del Tribunale di Foggia, Domenico Zeno, che lo aveva lasciato in carcere perché c'erano esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza».

Secondo la procura foggiana, la scarcerazione è avvenuta non per insussistenza di indizi di colpevolezza, ma per un difetto di forma. Perciò, ritenendo che ci fosse un pericolo di reiterazione del reato, ha chiesto e ottenuto una nuova ordinanza di custodia cautelare.