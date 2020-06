Uccise fidanzata nel Foggiano: 38enne rinviato a giudizio

FOGGIA - Il Gup del Tribunale di Foggia Michela Valente ha rinviato a giudizio Francesco D’Angelo, l'uomo di 38 anni di San Severo (Foggia) accusato di aver ucciso nel luglio 2019 la fidanzata Roberta Perillo, foggiana di 32 anni. Il Gup ha fissato la data d’udienza dibattimentale per il prossimo 25 settembre dinanzi alla Corte d’Assise a Foggia. I genitori della giovane vittima si sono costituiti parte civile. Francesco D’Angelo, accusato di omicidio aggravato, è attualmente detenuto nel carcere di Lecce.

I fatti risalgono all’11 luglio 2019, quando fu trovato il cadavere della giovane all’interno della vasca da bagno del suo appartamento. Secondo quanto accertato, l’omicidio sarebbe avvenuto perché D’Angelo non avrebbe accettato la scelta della ragazza di porre fine alla loro relazione. Dalle indagini emerse che l’uomo prima la strangolò e poi l’annegò nella vasca. «I nostri assistiti, che anche oggi hanno dato prova di grande dignità e compostezza, non sono animati da alcun sentimento di vendetta, ma da un legittimo anelito di giustizia», hanno spiegato Guido de Rossi, Roberto de Rossi e Consiglia Sponsano, legali dei familiari della vittima.