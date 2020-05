Foggia, scoperti mentre fanno a pezzi auto rubate: in 3 scappano, fermato e denunciato un 47enne

Foggia - La polizia ieri transitando su Via del Mare ha notato nei pressi di un casolare abitato, quattro uomini che stavano caricando su un Fiat 35-10 alcuni componenti di un’autovettura Ford Mondeo, risultata dai successivi controlli rubata.

I quattro si sono dati alla fuga, uno a bordo di un autocarro e tre a bordo di una Fiat Panda, poi abbandonata per scappare a piedi. Gli Agenti sono riusciti con non poca difficoltà a fermare uno degli uomini scappati nei campi. Sequestrati oltre ai mezzi anche numerosi arnesi utili allo smontaggio e scasso delle auto, trovato perfino un motore di una Ford e vari componenti di un’auto verosimilmente provento di furto. L’uomo fermato, un foggiano di 47 anni, è stato denunciato per riciclaggio, ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.