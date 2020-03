Volturara Appula, nel paese di Conte neanche un caso di Coronavirus, sindaco: «Premier, sia fiero di noi»

A Volturara Appula, paese di circa 350 abitanti in provincia di Foggia dove è nato il premier Giuseppe Conte, non si registra neanche un caso di Coronavirus. E il sindaco Vincenzo Zibisco ci tiene a far sapere al suo illustre concittadino che «i volturaresi si stanno comportando bene: è una comunità unita e rispettosa delle regole».

«Il presidente del Consiglio - dichiara il primo cittadino - può esser fiero della sua comunità che sta dimostrando grande collaborazione. Finora siamo molto tranquilli, la situazione è sotto controllo: stiamo effettuando la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità sia agli anziani del paese, sia a persone in difficoltà».

Zibisco esorta poi i suoi concittadini a non uscire di casa: "Non c'è decreto che tenga - afferma - se non c'è la consapevolezza di rimanere a casa. Sono fiducioso che il paese riuscirà a uscire da questa emergenza mondiale»